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Экс-агент Дзюбы: Артём мог не уйти из «Спартака», если бы с ним нормально поговорили

Экс-агент Дзюбы: Артём мог не уйти из «Спартака», если бы с ним нормально поговорили
Футбол / РПЛ 0

Агент Алексей Сафонов поделился воспоминаниями о трудностях в «Спартаке» у нападающего Артёма Дзюбы, интересы которого он ранее представлял. В настоящее время футболист выступает за «Зенит».

«Почему Федун не заступился за Дзюбу? Видимо, наговорили ему про Артёма всякого. У Федуна всегда очень много советчиков было и есть. Могут так информацию подать… Им нужно было напрямую пообщаться. Тогда бы, думаю, у Федуна совсем другое мнение сложилось.

Тёма – большой ребёнок. Предположу, что остаётся им до сих пор. Если бы с ним нормально поговорили – Дзюба из «Спартака» мог не уйти. При определённых условиях вообще всю карьеру мог в «Спартаке» отыграть. Думаю, он и хотел этого», — сказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.

Полное интервью с Алексеем Сафоновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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