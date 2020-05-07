«Дзюба хотел всю жизнь отыграть в «Спартаке». С чего начались его проблемы в родном клубе

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук недавно дал эмоциональный комментарий по поводу капитана сборной России и форварда «Зенита» Артема Дзюбы: «Не хочу ничего говорить о нём после того, как он назвал всех агентов злом и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс. Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из «Спартака» после истории с кошельком Владимира Быстрова».

Эта тёмная история до сих пор один из самых загадочных скандалов в истории «Спартака». Летом 2009 года на сборах в Австрии у полузащитника команды Быстрова пропали деньги — 23 тысячи рублей. Крайним сделали 20-летнего Дзюбу, который был вынужден покинуть родной клуб и уйти в аренду в «Томь».



Действительно ли карьера будущей звезды российского футбола тогда была под угрозой и её пришлось спасать?



Слово – Сафонову.

«В драку между Дзюбой и Быстровым я не верю — у Артёма кулак, как у Быстрова голова»

— Ну вы и копнули! Всё это давно забыто и ворошить прошлое, если честно, мне совсем не хочется. Что значит – «спас карьеру»? Дзюбе нужно было уходить в аренду – мы нашли вариант в Томске. В «Томи» тогда было много футболистов из нашего агентства и бывших спартаковцев. Сабитов, Иванов, Кудряшов, Гультяев, Тарасов… Посчитали, что Артёму в такой компании будет проще. Со «Спартаком» у нас в то время нормальные отношения были – обсудили вопрос со Смоленцевым, директором клуба, и обо всём договорились.

Артём Дзюба и Владимир Быстров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Преувеличивать свою роль в этом деле я не хочу. Это как в истории с Лениным и бревном. Было проведено исследование – целый научный труд, по итогам которого оказалось – вместе с Лениным это бревно тащило 5 тысяч человек. Представляете, какое там бревно было? (Смеётся.)



Так и здесь – можно сказать: «Я спас Дзюбу». Но зачем?



— «Его выгнали из «Спартака». Верная формулировка?

— Никто его не выгонял. Просто обстановка была напряжённой. С Карпиным у них как-то сразу отношения не сложились. Оба не пай-мальчики, с характерами, могут огрызнуться.

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— А тут ещё история с кражей денег у Быстрова…

— Эту историю давно пора похоронить. Хрен знает сколько лет прошло. Сами её участники уже ничего не помнят. Пожали друг другу руки – и забыли. Зачем её поднимать?



Это как в том анекдоте про шубу. На работе начальники обсуждают, кого в санаторий отправлять. «Давайте Иван Иванычу путёвку дадим!» — «Так у него была история с шубой». – «Ааа, тогда не дадим». Потом хотят медалью наградить. «Давайте Иван Иванычу! У него лучшие показатели!». – «Так у него ж история с шубой». – «Аааа, точно». В конце концов хотят ему грамоту вручить, но опять вспоминают про шубу. Тут один начальник у другого спрашивает: «Слушай, а что это за история с шубой?». – «Да хрен его знает! Или у него спёрли. Или он спёр» (в оригинале игрок использовал нецензурное слово. – Прим. «Чемпионата»).



Так и здесь. Никто уже не помнит, что произошло. Если вам нужно моё мнение, то я не верю, что Дзюба был в чём-то виноват. И денег там было немного, и всё было очень странно обставлено. Когда стали сверять купюры, оказалось, что их номера уже были переписаны. Зачем? Слишком много нюансов и вопросов.



— Версия Дзюбы: «Подстава».

— Может быть. Во всяком случае, мои клиенты, которые тогда были в «Спартак» — Сабитов и другие ребята, – во все эти обвинения не верили. И так же нормально продолжали общаться с Дзюбой.



— Когда возникает такой громкий скандал, кому-то это должно быть выгодно.

— Понятно. Тем, кто не хотел, чтобы Дзюбы оставался в «Спартаке». И вместо того чтобы эту тему закрыть и сосредоточиться на футболе, её, наоборот, стали раздувать. Сразу столько версий появилось – в прессе, в интернете.



Сколько людей, столько и мнений. Это да. Но ведь, по сути, история была высосана из пальца. И уж точно всё в ней вешать на Дзюбу неправильно.



— С Быстровым у Дзюбы отношения также не сложились. По словам самого Артёма, чуть ли не до драки доходило.

— Ну, в то, что между ними драка была, я не верю. Разные весовые категории. У Артёма кулак как у Быстрова голова. Потолкались, может быть. Оба – эмоциональные, за словом в карман не лезут.

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Но такие стычки случалось везде и во все времена. Особенно на сборах или в конце сезона. Люди устают друг от друга, энергия накапливается… Опять же мест в составе 11, а играть хочется всем.



Я не знаю ни одной команды, где бы футболисты отношения не выясняли. Ещё Бышовец в своё время говорил: «Если в команде всё слишком мирно – это нехорошо. Нужно спровоцировать, какую-то интригу внести, чтобы случился эмоциональный всплеск. Всем это только на пользу пойдёт».

«Дзюба мог сказать: «Категорически против – никуда из «Спартака» не пойду». И кто бы его выгнал?»

— Мог Дзюба тогда в «Спартаке» остаться, в аренду не уходить?

— Ещё раз – его никто не выгонял. Но с психологической точки зрения лучше было уйти. Когда начался такой дискомфорт, это никому на пользу не шло.



— Дзюба потом вспоминал: «Я почти месяц не спал, пребывал в каком-то трансе». Так переживал?

— Конечно, для него это было большой неприятностью. И уходил он из «Спартака» с обидой. Можно понять — когда над тобой так издеваются и прессуют со всех сторон. Откровенно выдавливают из команды. То выпускают на две минуты, то обвиняют не пойми в чём.



К тому же он коренной москвич, воспитанник «Спартака», столько в этой шкуре было пройдено. До этого никуда ни разу не уезжал. А тут Сибирь – казалось, что конец света. Но всё-таки решился на переход – для него это было настоящим поступком.



— По поводу аренды за кем последнее слово было? Вы решали, отец, сам Артём?

— Совместно. Но последнее слово было за Артёмом. Он мог сказать: «Категорически против – никуда из «Спартака» не пойду». И кто бы его выгнал? Другое дело, что играть бы не дали.



— Его слова: «В «Спартаке» меня прессовали жёстко. Если бы остался в команде, может, так и зачах бы».

— Я не думаю, что он бы зачах. Во-первых, парень с характером. Во-вторых, талантливый нападающий – у нас таких игроков на пальцах одной руки можно пересчитать. Заиграл бы всё равно – раньше или позже. Талант всегда пробьётся.



Но давление было, да. И серьёзное. Тем более Артём считал себя правым.



Он терпел и держал удар. А что оставалось? Приходил, тренировался. Свою работу выполнял.

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— Вы говорили про Дзюбу «любимчик Федуна». Что ж владелец не заступился?

— Видимо, наговорили ему про Артёма всякого. У Федуна всегда очень много советчиков было и есть. Могут так информацию подать… Им нужно было напрямую пообщаться. Тогда бы, думаю, у Федуна совсем другое мнение сложилось.



Тёма – большой ребёнок. Предположу, что остаётся им до сих пор. Если бы с ним нормально поговорили — Дзюба из «Спартака» мог не уйти. При определённых условиях вообще всю карьеру мог в «Спартаке» отыграть. Думаю, он и хотел этого.

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— Другие варианты, помимо «Томи», рассматривали? В газетах писали про «Химки».

— В московские клубы его не отпускали – не хотели конкурентов усиливать. А так «Динамо» хотело, «Москва».



Вариантов было, по сути, два – «Амкар» или «Томь». Мы выбрали Томск. С Непомнящим нормальные отношения были.

Артём Дзюба в «Томи» Фото: «Чемпионат»

— Томск зарплату платил или «Спартак»?

— Томск.



— Больше, чем в «Спартаке»?

— Приблизительно столько же. Разве что играл он больше – поэтому премиальные и бонусы набегали.

Но там не в деньгах дело было. Он правильный выбор сделал. Непомнящий такой тренер – с кем угодно договорится, к любому подход найдёт. А ещё Валера Климов на правах капитана над ним шефство взял. Подружились. Валера гораздо старше, у него в карьере таких историй, как у Дзюбы, тысяча была. Подсказывал, наставлял. И Дзюба заиграл – забивать стал, болельщики «Томи» его полюбили. Именно в Томске он показал, что является футболистом очень хорошего уровня.

«Главное – до метания стульев с Карпиным не дошло. Разошлись – и всё»

— С той поры Карпин для него враг?

— Судя по прессе, недолюбливают друг друга, да. К сожалению. Хотя стоит признать, что в становление Артёма Карпин внёс серьёзную лепту.



Кто знает, может быть, с течением времени тот же Дзюба пересмотрит своё отношение. Когда карьера заканчивается, футболисты на многие вещи смотрят совсем по-другому. Особенно если сами тренировать начинают.



В любом случае то расставание обоим пошло только на пользу. И Дзюба карьеру сделал – многим на зависть, и Карпин, как тренер, продолжает расти.



— Но в «Спартаке» у них не получилось сработаться.

— Не сошлись характерами. Бывает, ничего страшного. Карпин других футболистов больше использовал, Артёму многие моменты в совместной работе не нравились.

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Главное – до метания стульев не дошло. Разошлись – и всё.



А смысл был Дзюбе сидеть в золотой клетке? Он и в «Зените» этого делать не стал, когда Манчини ему играть не давал – ушёл в «Арсенал». Сидеть и жаловаться, что тебе играть не дают – не выход. Уйти, перетерпеть и доказать – вот это про Дзюбу.



— Но в 2011-м Артём к Карпину без проблем вернулся – казалось, что все обиды забыты.

— Так он и уходил в «Томь», зная, что обязательно вернётся. Получил игровую практику, забил, кажется, 15 мячей – и вернулся в «Спартак».



— Чтобы в 2013 году его снова отдали в аренду – на этот раз в «Ростов».

— И этому есть своё объяснение — тогда у советников Федуна в фаворитах был уже Юра Мовсисян, на которого они начали делать ставку.

Артём Дзюба в «Ростове» Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»

«В Европу он уже не уедет — поздновато»

— Почему от вас Дзюба ушёл?

— Контракт закончился – и ушёл. Пожали руки, попрощались, никаких проблем.



— Это какой год был?

— Честно – не помню. 2014, 2015…



— Из-за денег ушёл?

— Да нет, просто ушёл.



— Без обид?

— Без. А на что мне было обижаться? Тёма – взрослый парень, к тому времени был уже раскрученным футболистом, решил, что так ему будет лучше. Сейчас, насколько понимаю, у него нет агента. Сам своими делами занимается. Язык подвешен, спрос есть. Он и в «Зенит» сам переходил.



— При этом говорит, что агенты в России – зло. Не коробит?

— Нет. Я тоже могу сказать, что некоторые агенты такие-сякие. Это личное мнение каждого, на которое все мы имеем право. Дзюба так думает, я – по-другому.



— Когда последний раз общались?

— Давно. «Зенит» играл в Валенсии матч Лиги чемпионов. А я там был по своим делам. Со знакомыми ребятами выбрались на футбол. Они после игры попросили – с Дзюбой сфотографироваться. Я обратился, он из автобуса вышел – никаких проблем. Пожали руки, пообщались.



— В Европу он так и не уедет?

— Думаю, что уже нет. Поздновато. Уезжать надо было лет в 25-26. Но это его выбор и его путь. Карьера Артёма и без того сложилась.

Летом 2018 года Дзюба был близок к переходу в АПЛ. Но ему предпочли лавочника «Арсенала» Хотя Артём даже уговорил «Зенит» отпустить его в аренду.

— При вас были варианты в Европе?

— Конкретных предложений не было. Хотя, после того как он в Англии «Тоттенхэму» два забил, в той же АПЛ, знаю, к нему многие присматривались.



Тут вопрос в другом – насколько он сам хотел уехать? Есть такие ребята, как Саша Рязанцев, который с 18 лет грезил Европой. Спал и видел себя там. Пусть и за меньшие деньги. Но не получилось.

У Дзюбы я такого фанатизма никогда не замечал. А сейчас его можно понять — двое детей, он на хорошем счету в «Зените»… Многие моменты приходится взвешивать. И есть ли смысл срываться, искать от добра добро? Если бы хотел, думаю, с каким-нибудь середняком в Англии без проблем бы подписался. Но, значит – не было такого рвения. Он выбрал такой путь. Кто его осудит? А в России он ещё сезонов пять отыграет.

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Мартин Йиранек, капитан «Спартака» в 2009 году (в интервью Sport24): «Я всё это помню, но без нюансов: Быстрый говорил, что да, у него пропали деньги и подозревает Дзюбу. Но тот как будто не знал. Не помню, как мы это решили в итоге, но было такое. Опять же, это человеческие отношения, и люди могут так относиться друг к другу. Что с этим сделать? Это же детский сад. Разговаривал ли с Артёмом? Это всё давно было. Артём говорил, что ничего не украл, а Быстрый считал, что знает: украл Артём. Были такие версии, но правду знает только человек, непосредственно укравший».

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Валерий Карпин, главный тренер «Спартака» в 2009 году (в интервью «Спорт-Экспрессу»):



— Мне сказали, что у Быстрова пропали деньги. Я к Володе: «Такое случилось первый раз?» – «Нет». Сели, начали разбираться.

Артём Дзюба и Валерий Карпин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– Для вас это был шок?

– Разумеется. Ни в одной команде с воровством не сталкивался. Разве что в детстве по мелочи могли что-то стащить.



– Дзюба, которого подозревали в краже, уверял в интервью, что его подставили. Вы полностью разобрались в этой ситуации?

– Да. Мне всё понятно. Но обсуждать это в прессе не собираюсь.



Владимир Быстров (в интервью sports.ru): «Эта история давно была. Ворошить её не стоит. Во-первых, там было 15 тысяч рублей, а не 800 долларов. Во-вторых, повторю: ворошить историю не надо. Были с ним в сборной – здороваемся. На поле – тоже. Но так мы не друзья».



Совсем недавно Владимир снова отказался говорить на эту тему: «Зачем ворошить прошлое? Это дела давно минувших дней, у всех семьи, поэтому вспоминать о том, что было десять лет назад, не имеет никакого смысла. Просто не считаю это нужным. У каждого будет своя правда».

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Сам Дзюба сначала говорил о скандале следующее: «Всё, что было сказано, написано – это ложь. То, что произошло с изделием № 23, увы, рассказать я вам не могу. Там очень тёмная история, меня подставили».



Только в 2013 году в большом интервью «Советскому спорту» Артём наконец высказался подробно.



— Тому скандалу предшествовал эпизод — мы с Вовой слегка поцапались, выяснили отношения. По-мужски.



— Подрались?

— Ну, до кулаков не дошло, всё-таки у нас разные габариты… Пободались немножко. Мне потом в нужный момент всё припомнили. Но это тоже опыт. Следует вести себя умнее. В принципе, я был совсем зелёным парнем, а ходил с независимым видом, показывал, что ни под кого не лягу, стелиться не стану. Выглядело это по-детски наивно и глупо.



В итоге всё и закончилось собранием. Несколько человек, трое или четверо, выступили против меня, столько же было за, остальные воздержались. Повторяю, я на судилище не присутствовал, но на тех, кто взял мою сторону, потом тоже оказывали давление.



Ещё раз скажу: для меня это суровый урок, мощный удар по психике. Не знал, что в жизни бывают такие грубые подставы, только в кино раньше видел. С месяц почти не спал, пребывал в каком-то трансе.



– Озлобились?

— Разозлился. Наверное, это и помогло. После неприкрытых угроз сказал в лицо тем людям: «Ещё посмотрим, чья возьмёт». Да, уезжать из Москвы, уходить из родного клуба тогда было страшно. Я ведь воспитанник «Спартака», он навсегда в моём сердце. И это не пустые слова. Но прессовали жёстко. Если бы остался в команде, может, так и зачах бы. А в итоге смог выйти на качественно иной уровень.

– Отец вас поддерживал?

– Он всегда на моей стороне, хотя и не является агентом футболиста Дзюбы, как пишут в прессе. Это полная глупость. Когда возникла тема с Томском, отец сначала не влезал, думал, всё несерьёзно, рассосется. Потом завертелось по полной… Я не таился от отца, говорил, как есть. Единственный косяк, который признал за собой, – излишняя доверчивость. Не думал, что люди так злопамятны. Хотя с тем же Быстровым мы пересеклись в сборной перед Ирландией, и внешне всё выглядело вполне пристойно. Руки друг другу не пожимали, но на тренировках перебрасывались общими фразами, обсуждали игровые ситуации. Я против Володи зла не затаил. Тем не менее случившееся буду помнить всегда.



– Выводами поделитесь?

– В трудную минуту к Быстрову за помощью не обращусь. Как и к другим ребятам, которые некрасиво повели себя в тот момент. Но и мстить не намерен. Зачем? Каждый выбирает свой путь. Отец всегда повторял: «Время – главный судья. Все расставит по местам». Обидно было, что болельщики меня не поддержали, приняли сторону Быстрова. Хотя я вроде бы свой, спартаковский. Фанаты даже предлагали сделать Володю капитаном команды. А он в Питер тогда вернулся.

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Ну и последняя версия событий 2009 года от Дзюбы – из-за кого ему пришлось покинуть «Спартак»: «Это была инициатива Валерия Георгиевича Карпина, прекрасно всё читалось».



P.S. Точно сказать, кто виноват в краже денег на сборе «Спартака» в Австрии, до сих пор никто не может.