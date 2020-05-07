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Чемпионат Болгарии возобновится 5 июня. Сезон будет завершён к 11 июля

Чемпионат Болгарии возобновится 5 июня. Сезон будет завершён к 11 июля
Футбол / Прочие турниры 0

Чемпионат Болгарии возобновится 5 июня, сообщается на официальном сайте Болгарского футбольного союза.

Сообщается, что турнир возобновится с матчей 25-го тура чемпионата. Первенство будет доиграно в сокращённом формате. После 26-го тура будут проведены пять туров второго этапа турнира вместо 10, по итогам которых будут определены участники еврокубков. Сезон планируется завершить к 11 июля. Матчи будут проходить при пустых трибунах.

Финальный матч Кубка Болгарии планируется провести 4 июля.

Сезон-2020/2021 начнётся 22 июля с матча за Суперкубок Болгарии, первый тур нового сезона пройдёт 25 июля.

На настоящий момент в турнирной таблице чемпионата Болгарии, набрав 55 очков, лидирует «Лудогорец», на втором месте расположился «Локомотив» (Пловдив) (46).

Ранее стало известно, что немецкая Бундеслига возобновится 16 мая.

Бундеслига возобновится 16 мая. Первым матчем станет «Боруссия» Д — «Шальке»
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