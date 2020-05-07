В «Локомотиве» подтвердили заражение двух сотрудников коронавирусом

Пресс-служба московского «Локомотива» подтвердила «Чемпионату», что двое сотрудников клуба заразились коронавирусом.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что два работника «Локомотива» прошли положительный тест на коронавирус. Один из заболевших работников клуба госпитализирован, второй лечится дома.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом в столице составляет около 300 тыс. человек.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – 41).