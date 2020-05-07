Джордан Хендерсон — лучший игрок АПЛ по версии читателей ВВС
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стал лучшим футболистом сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
Хендерсон получил 23% голосов опрошенных. Второе место занял его одноклубник, форвард Садио Мане (17%), третье — полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне (14%).
В этом сезоне Хендерсон провёл 25 матчей в АПЛ, забив три мяча и сделав пять результативных передач. «Ливерпуль» после 29 туров уверенно лидирует в таблице чемпионата, на 25 очков опережая ближайшего преследователя. В настоящее время турнир из-за пандемии коронавируса приостановлен.
Daily Mail назвало символическую сборную лучших игроков английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Наибольшее представительство в команде — семь игроков — получил «Ливерпуль».
Семь игроков «Ливерпуля» попали в сборную сезона АПЛ по версии Daily Mail
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