Джордан Хендерсон — лучший игрок АПЛ по версии читателей ВВС

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стал лучшим футболистом сезона АПЛ по версии читателей ВВС.



Хендерсон получил 23% голосов опрошенных. Второе место занял его одноклубник, форвард Садио Мане (17%), третье — полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне (14%).

В этом сезоне Хендерсон провёл 25 матчей в АПЛ, забив три мяча и сделав пять результативных передач. «Ливерпуль» после 29 туров уверенно лидирует в таблице чемпионата, на 25 очков опережая ближайшего преследователя. В настоящее время турнир из-за пандемии коронавируса приостановлен.

Daily Mail назвало символическую сборную лучших игроков английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Наибольшее представительство в команде — семь игроков — получил «Ливерпуль».