Роман Нойштедтер: Москва сейчас похожа на город-призрак

Полузащитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российской столице.



«Москва сейчас похожа на город-призрак, независимо от времени суток. Как будто кто-то нажал на паузу. Я выхожу в магазин раз в неделю и почти не вижу людей. Если хочешь поехать на машине, нужно получить разрешение.



Трудно быть одному — это как сделать шаг назад. Когда так мало общаешься с людьми, забываешь язык и слова (смеётся). Занимаюсь спортом каждый день, но иногда не сплю до пяти утра, потому что не работаю на полную мощность. Однажды я всю ночь смотрел целый сезон «Бумажного дома» на Netflix. Потом я выпил кофе и начал день, это не стало проблемой», – цитирует Нойштедтера Bild.

В Москве действует режим самоизоляции.