Рифат Жемалетдинов: уже с ума сходим дома. Хочется увидеться с пацанами из «Локомотива»

Форвард московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал, чем занимается во время самоизоляции.

«Дома сижу, играю в Counter-Strike, тренируюсь, купил дорожку себе и бегаю. Уже с ума сходим здесь. Уже хочется на самом деле поиграть. Слышал, что вроде в июне, может быть, начнётся, но не факт. Будем надеяться, что побыстрее начнется всё. Тренируюсь дома на коврике — пресс, ноги, руки.



Хочется сходить хотя бы в какое-то людное место, увидеться с пацанами из команды. Думаю, после карантина будет вообще везде всё забито. Все салоны будут забиты девочками. С Барой очень часто переписываемся, с братьями Миранчуками переписываемся, а так, больше в принципе ни с кем.



С кем играю в Counter-Strike? У нас пять человек: Федя Смолов, Женя Марков, Бакаев-младший и ещё один наш друг очень хороший, Шамхал. На днях как раз начнётся турнир, там Кокорин будет, хоккеисты. Выхожу ли из дома? Конечно, без этого никак. В магазин иногда выхожу, ездил к родителям. А так, никуда не выезжаю», — сказал Жемалетдинов в интервью каналу «Локомотива» в YouTube.