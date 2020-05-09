Арда Туран: не знал, что перехожу в «Барселону». Думал, это «Бавария»

Турецкий полузащитник «Барселоны» Арда Туран поделился забавными деталями перехода в каталонский клуб из «Атлетико».



«Агент не говорил, что перехожу в „Барселону“. Я узнал о трансфере лишь через 15 дней после завершения трансфера. Всё это время думал, что это „Бавария“. Годом ранее в последнюю минуту сорвался трансфер в „Манчестер Юнайтед“.



Мы проводили время с агентом, и из его сумки выпали документы, на которых я увидел логотип „Барселоны“. Не поверил глазам.



Было грустно, когда уходил из «Барселоны». Вальверде не давал мне играть, тогда как я больше всех помогал Месси и Суаресу», — цитирует Турана Marca.



33-летний Арда по-прежнему принадлежит «Барселоне», однако на правах аренды выступает за «Истанбул Башакшехир».