Арда Туран: не знал, что перехожу в «Барселону». Думал, это «Бавария»
Турецкий полузащитник «Барселоны» Арда Туран поделился забавными деталями перехода в каталонский клуб из «Атлетико».
«Агент не говорил, что перехожу в „Барселону“. Я узнал о трансфере лишь через 15 дней после завершения трансфера. Всё это время думал, что это „Бавария“. Годом ранее в последнюю минуту сорвался трансфер в „Манчестер Юнайтед“.
Мы проводили время с агентом, и из его сумки выпали документы, на которых я увидел логотип „Барселоны“. Не поверил глазам.
Было грустно, когда уходил из «Барселоны». Вальверде не давал мне играть, тогда как я больше всех помогал Месси и Суаресу», — цитирует Турана Marca.
33-летний Арда по-прежнему принадлежит «Барселоне», однако на правах аренды выступает за «Истанбул Башакшехир».
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