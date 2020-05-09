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Де Шильо может стать частью сделки между «Барселоной» и «Ювентусом» по Пьяничу и Артуру

Де Шильо может стать частью сделки между «Барселоной» и «Ювентусом» по Пьяничу и Артуру
Футбол / Испания 0

Продолжаются переговоры между «Ювентусом» и «Барселоной» по обмену Миралема Пьянича на Артура. Как сообщает Goal, каталонский клуб не будет соглашаться на прямой обмен и потребует от итальянцев доплату.

В качестве доплаты может выступить крайний защитник «старой синьоры» Маттиа Де Шильо. Ещё в январе он мог перейти в «ПСЖ», однако в последний момент сделка сорвалась. Вероятно, летом он всё же покинет Турин.

Что касается «Барселоны», ей может быть интересен вариант с Де Шильо ввиду возможной продажи Нелсона Семеду. Напомним, каталонцы испытывают серьёзные финансовые проблемы и хотят избавиться от ряда высокооплачиваемых футболистов.

В этом сезоне 27-летний Де Шильо провёл в составе «Ювентуса» 12 матчей. На счету Пьянича 32 встречи, в которых он забил три гола и отдал два ассиста.

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