«Манчестер Юнайтед» не уверен в Линделёфе и хочет купить нового центрального защитника

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно намерено приобрести нового центрального защитника, сообщает ESPN.



Манкунианский клуб не уверен, что швед Виктор Линделёф заслуживает места в основном составе команды. Летом клуб может пополнить ещё один исполнитель на эту позицию. В то же время в «МЮ» не рассматривают возможность продажи Линделёфа.



Напомним, вторым основным центральным защитником в команде Уле-Гуннара Сульшера является Гарри Магуайр, и в нём тренерский штаб не сомневается.



Помимо Магуайра и Линделёфа в обойме Сульшера имеются Аксель Туанзебе, Фил Джонс, Эрик Байи и Крис Смоллинг, выступающий на правах аренды за «Рому».



В этом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» в 29 матчах пропустил 30 мячей.