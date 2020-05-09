«Манчестер Юнайтед» не уверен в Линделёфе и хочет купить нового центрального защитника
Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно намерено приобрести нового центрального защитника, сообщает ESPN.
Манкунианский клуб не уверен, что швед Виктор Линделёф заслуживает места в основном составе команды. Летом клуб может пополнить ещё один исполнитель на эту позицию. В то же время в «МЮ» не рассматривают возможность продажи Линделёфа.
Напомним, вторым основным центральным защитником в команде Уле-Гуннара Сульшера является Гарри Магуайр, и в нём тренерский штаб не сомневается.
Помимо Магуайра и Линделёфа в обойме Сульшера имеются Аксель Туанзебе, Фил Джонс, Эрик Байи и Крис Смоллинг, выступающий на правах аренды за «Рому».
В этом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» в 29 матчах пропустил 30 мячей.
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