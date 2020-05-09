«Низкий поклон нашим дедушкам и бабушкам». Игнашевич поздравил всех с Днём Победы

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич на своей странице в «Инстаграме» опубликовал поздравление с Днём Победы. Сегодня, 9 мая, отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
«С Днём Победы! Низкий поклон нашим дедушкам и бабушкам за мирное синее небо!» — написал экс-футболист ЦСКА. Игнашевич опубликовал видео, где с семьёй посещает Мамаев курган. По всей видимости, это старый ролик, так как сегодня Мамаев курган для посещений закрыт из-за требования Роспотребнадзора по недопущению массового скопления людей.
9 мая с праздником Победы в Великой Отечественной войне россиян поздравил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а бывшие игроки национальной команды Вячеслав Малафеев, Алексей Смертин, Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Сенников и Александр Мирзоян прочитали стихотворение Константина Симонова «Жди меня».
- 9 мая 2020
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