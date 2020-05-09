Бывшие футболисты сборной России прочитали стихотворение «Жди меня»

Пресс-служба сборной России в социальных сетях поделилась видео. В честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне бывшие футболисты национальной команды читают стихотворение советского поэта Константина Симонова «Жди меня».



В ролике приняли участие Вячеслав Малафеев, Алексей Смертин, Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Сенников и Александр Мирзоян.

Видео можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».

9 мая с праздником Победы в Великой Отечественной войне россиян поздравил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.