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Бывшие футболисты сборной России прочитали стихотворение «Жди меня»

Бывшие футболисты сборной России прочитали стихотворение «Жди меня»
Футбол / Сборная России 0

Пресс-служба сборной России в социальных сетях поделилась видео. В честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне бывшие футболисты национальной команды читают стихотворение советского поэта Константина Симонова «Жди меня».

В ролике приняли участие Вячеслав Малафеев, Алексей Смертин, Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Сенников и Александр Мирзоян.

Видео можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».

9 мая с праздником Победы в Великой Отечественной войне россиян поздравил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Станислав Черчесов поздравил россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
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