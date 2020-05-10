Головин занял 3-е место в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1 по версии L’Equipe
Полузащитник «Монако» Александр Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера чемпионата Франции, которое проводилось изданием L’Equipe.
Лучшим плеймейкером Лиги 1 по итогам голосования был признан форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, за него было отдано 56 процентов голосов. На втором месте — полузащитник «Марселя» Димитри Пайет (34%), за Головина проголосовало 6 процентов читателей. Четвёртым стал хавбек «Монпелье» Флоран Молле (4%).
Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года. В сезоне-2019/2020 в 25 матчах чемпионата Франции Головин забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Напомним, сезон Лиги 1 был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом признан «ПСЖ».
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