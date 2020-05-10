Матч «Ганновер» — «Динамо» Дрезден отменён из-за карантина

Матч второй Бундеслиги между «Ганновером-96» и «Динамо» Дрезден отменён из-за карантина в дрезденском клубе, сообщается на официальном сайте «Ганновера».

«Ганновер» проводил консультации по этому вопросу с Немецкой футбольной лигой (DFL). Пока известно только одно: матч в следующее воскресенье не состоится, новая дата проведения встречи пока не определена", — сообщает пресс-служба «Ганновера».

Встреча 26-го тура между «Ганновером» и «Динамо» была запланирована на 17 мая и должна была пройти в Ганновере. 9 мая в дрезденском «Динамо» было выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Теперь вся команда будет вынуждена провести две недели на карантине. У футболистов с положительными результатами тестирования на COVID-19 нет симптомов заражения.