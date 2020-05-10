Матч «Ганновер» — «Динамо» Дрезден отменён из-за карантина

Матч второй Бундеслиги между «Ганновером-96» и «Динамо» Дрезден отменён из-за карантина в дрезденском клубе, сообщается на официальном сайте «Ганновера».
«Ганновер» проводил консультации по этому вопросу с Немецкой футбольной лигой (DFL). Пока известно только одно: матч в следующее воскресенье не состоится, новая дата проведения встречи пока не определена", — сообщает пресс-служба «Ганновера».
Встреча 26-го тура между «Ганновером» и «Динамо» была запланирована на 17 мая и должна была пройти в Ганновере. 9 мая в дрезденском «Динамо» было выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Теперь вся команда будет вынуждена провести две недели на карантине. У футболистов с положительными результатами тестирования на COVID-19 нет симптомов заражения.
- 10 мая 2020
-
22:56
-
22:51
-
22:37
-
22:26
-
22:15
-
21:52
-
21:45
-
21:36
-
21:33
-
21:25
-
21:19
-
20:56
-
20:55
-
20:40
-
20:32
-
20:15
-
20:09
-
20:02
-
19:51
-
19:35
-
19:27
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
18:51
-
18:48
-
18:41
-
18:19
-
18:14
-
17:51
-
17:51
-
17:39
-
17:29
-
17:17
-
17:14