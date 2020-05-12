Чемпионат Бурунди возобновится 21 мая

Сезон-2019/2020 в чемпионате Бурунди возобновится 21 мая, сообщает Kawowo Sports. Чемпионат был приостановлен 14 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции. Клубам осталось провести по 3-4 матча.



С 30 марта Бурунди была единственной страной в Африке, которая продолжала проводить футбольные матчи несмотря на распространение COVID-19.

После 27 туров лидером чемпионата Бурунди является «Ле Мессаже Нгози», который набрал 55 очков. Второе место занимает «Мусонгати», который набрал 51 очко и имеет один матч в запасе. На третьем месте «Динамик» (42).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончались более 286 тыс. человек. Из числа заразившихся излечились более 1,5 млн. В Бурунди на 11 мая зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умер 1 человек.