Агент Коутиньо заявил, что пока не вёл переговоров о будущем игрока ни с одним клубом

Киа Джурабчиан, агент бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который выступает за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды, прокомментировал слухи о будущем клиента. Ранее сообщалось, что игроком интересуются английские «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».
«У Филиппе травма, он перенёс операцию две недели назад, и ему потребуется шесть недель на восстановление, что, к сожалению, означает, что он пропустит большую часть сезона.
Трансферные слухи? Пока мы не обсуждали никаких соглашений ни с одним клубом.
На данный момент все сконцентрированы на пандемии коронавируса и возобновлении сезона в безопасных условиях. Разговоры о трансферах и будущем Филиппе и других игроков отложены до тех пор, пока всё не станет относительно нормально», — приводит слова Джурабчиана talkSPORT.
В нынешнем сезоне 27-летний бразильский хавбек принял участие в 22 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором 8 забитых мячей, а также отдал 6 результативных передач. «Бавария» имеет право выкупить игрока за € 120 млн. Контракт Коутиньо с «Барселоной» действует до лета 2023 года.
- 15 мая 2020
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