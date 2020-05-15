Кьеллини: алкоголь был слабостью Видаля. Иногда он пил больше, чем следовало бы

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о слабости бывшего партнёра по туринской команде Артуро Видаля, выступающего за «Барселону».
«Футболист — не дьявол и не святой. Существуют другие категории различия. Я говорю о реальности и фальши. Видаль иногда ходил развеяться и пил больше, чем следовало бы. Все это знали. Можно сказать, что алкоголь был его слабостью. Однако это не ставит под сомнение его заслуги и то, какой он человек. Слабости — часть человеческой натуры. Важны последствия, которые они могут иметь для команды.
Артуро несколько раз в год не появлялся на тренировках или, скажем так, был навеселе. Но это не делало его слабее. Напротив, некоторые способы существования могут сделать вас сильнее», — приводит слова Кьеллини Football Italia.
- 15 мая 2020
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