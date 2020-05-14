Кьеллини — о будущем Икарди в «Интере»: представьте его вместе с Лукаку и Мартинесом

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что аргентинец Мауро Икарди должен остаться в «Интере».

«Я уважаю Икарди. Я бы сказал, что его игра впечатляет. Мауро часто забивал «Ювентусу», это обидно. Но я убеждён, что он хороший парень. Должно быть, что-то случилось с ним в «Интере». Может, ему выкручивают руки, но я удивлюсь, если такой чемпион не останется в стане «нерадзурри» на 15 лет и не забьёт ещё пару сотен голов.



Как игрок «Ювентуса», я бы сказал, что нам повезёт, если этого не случится. Но можете представить себе Икарди вместе с Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинесом?



Если Джузеппе Маротта и Антонио Конте решили продолжать без него, у них, должно быть, есть собственные причины. Может, это станет правильным решением, но Икарди — очень сбалансированная «девятка», — приводит слова Кьеллини Football Italia.