Спортдиректор «Балтики»: почему об низшие лиги вытерли ноги в очередной раз?

Спортивный директор калининградской «Балтики» Исмаил Ибрагимов прокомментировал решение Российского футбольного союза досрочно завершить сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге.

«Я не понимаю, почему об низшие лиги вытерли ноги в очередной раз? Исходя из информации на сайте ФНЛ, получается, что в теории сезон в лиге могут начать 23 команды (минус «Луч» и «Армавир»), 46 туров вместо 40, имея на это меньше времени, чем обычно.

Иногда мне кажется, что некоторые люди думают, что за пределами РПЛ нет футбола. Что всем остальным нужно просто подстраиваться под то, что решили большие чиновники из РФС», — написал Ибрагимов на своей странице в «Твиттере».

«Балтика», набрав в 27 матчах 43 очка, завершила сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ.

Ранее стало известно, что РФС решил не проводить стыковые матчи между командами Российской Премьер-Лиги и ФНЛ. При этом клубы ФНЛ, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире, если получат лицензию на следующую кампанию.