Слуцкий: о сокращении бюджета «Рубина» ничего не знаю. Непонятно, что будет с индустрией

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, с какими трудностями может столкнуться казанский клуб после возобновления Российской Премьер-Лиги.



«О сокращении бюджета «Рубина» ничего не знаю, никто об этом мне не говорил. Непонятно, что будет с индустрией в целом. Бюджеты сократятся, футбол — не приоритет, нужно больше заботиться о здравоохранении и социальных вещах. Это естественно и правильно.



Понимаю, как футбольный тренер, больше всего заинтересован в том, чтобы быстрее вернуться к непосредственной деятельности. Как и футболисты, умираю без тренировок. Но я смотрю на возможные риски и сложности, с которыми столкнётся любой тренер, начиная от возврата легионеров. Надо ещё разобраться в количестве тренировочных дней. Но больше всего беспокоит разница между сезонами. В РПЛ есть 140 футболистов, у кого заканчиваются контракты в конце этого сезона. На какие-то команды приходится по 13–14 человек, у кого то — один-два, как правило, у лидеров. Очень смущает тот факт, что команды, где есть большое число футболистов с заканчивающимися контрактами, будут иметь мало времени, чтобы заключить контакты с новыми футболистами.



В «Рубине» 13 человек, у которых заканчивается или аренда, или контракт. Очень сложно будет вести переговоры, мы в зоне вылета, шесть команд будут бороться за два вожделенных места. Никто из этих команд не может вести точные переговоры, футболисты будут принимать решение по факту. Нужно будет быстро провести переговоры, заключить контракты, этих футболистов начать тренировать. За такой промежуток времени это сделать невозможно. Понятно, что большие клубы всегда имеют преимущество. Но в следующем сезоне они будут иметь ещё и дополнительное преимущество, потому что в этих клубах стабильные составы, с минимальным числом арендованных игроков», — сказал Слуцкий во время интервью Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале Nobel.

Слуцкий — о будущем российского футбола: мы можем оказаться в 90-х