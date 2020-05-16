Слуцкий — о будущем российского футбола: мы можем оказаться в 90-х

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о последствиях пандемии коронавируса для российского футбола.



«Нужно говорить о том, что может произойти в отрасли в целом. Сокращение бюджетов клубов в несколько раз. Мы можем оказаться в 90-х. Футболисты, которые хоть немного могут на что-то претендовать, уедут за рубеж. Те, кто останется, будут играть за принципиально другие зарплаты, в разы меньше, потому что зарплатная ведомость — 70–80 процентов бюджета.



К этому надо относиться философски и находить плюсы, как возможность игрокам уехать за рубеж и делать акцент на выпускниках школ. Как раз поколение, которое росло в 90-е годы, потом в 2008 году ярко себя проявило», — сказал Слуцкий во время интервью Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале Nobel.