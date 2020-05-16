Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Слуцкий — о будущем российского футбола: мы можем оказаться в 90-х

Слуцкий — о будущем российского футбола: мы можем оказаться в 90-х
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о последствиях пандемии коронавируса для российского футбола.

«Нужно говорить о том, что может произойти в отрасли в целом. Сокращение бюджетов клубов в несколько раз. Мы можем оказаться в 90-х. Футболисты, которые хоть немного могут на что-то претендовать, уедут за рубеж. Те, кто останется, будут играть за принципиально другие зарплаты, в разы меньше, потому что зарплатная ведомость — 70–80 процентов бюджета.

К этому надо относиться философски и находить плюсы, как возможность игрокам уехать за рубеж и делать акцент на выпускниках школ. Как раз поколение, которое росло в 90-е годы, потом в 2008 году ярко себя проявило», — сказал Слуцкий во время интервью Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале Nobel.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020