Левандовски включил Бензема и Суареса в пятёрку лучших нападающих в мире

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски назвал свою версию пяти лучших нападающих в мире на этот момент.
«Трудный вопрос. Если говорить о классических «девятках», то назову Карима Бензема, Тимо Вернера, Луиса Суареса, Серхио Агуэро и Килиана Мбаппе», — приводит слова 31-летнего поляка Sport Bild.
Левандовски является лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020. В 23 матчах форвард записал в свой актив 25 голов (3 — с пенальти). Кроме того, Роберт занимает второе место в гонке за «Золотой бутсой», уступая только нападающему римского «Лацио» Чиро Иммобиле, который в 26 встречах итальянской Серии А забил 27 мячей (10 — с пенальти).
Завтра, 17 мая, «Бавария» на выезде проведёт матч 26-го тура чемпионата Германии с берлинским «Унионом», начало — в 19:00 мск.
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