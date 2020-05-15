Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Левандовски: возможно, Холанду лучше остаться в Бундеслиге ещё некоторое время

Левандовски: возможно, Холанду лучше остаться в Бундеслиге ещё некоторое время
Футбол / Германия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» и капитан сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением о 19-летнем форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

«Я не хочу давить на него своими высказываниями. Если он будет усердно работать, то сможет стать лучше и достичь очень высокого уровня. У него большой потенциал и по-прежнему есть время в запасе. С учётом этого, возможно, для него было бы лучше остаться в Бундеслиге ещё некоторое время перед тем, как делать следующий шаг», — приводит слова Левандовского Metro.

Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл» Зальцбург в январе. В текущем сезоне Эрлинг принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 39 забитых мячей и отдал 8 результативных передач.

Эрлинг Холанд: не обращаю внимания на слухи об интересе «Реала»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020