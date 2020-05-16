«Боруссия» М обыграла «Айнтрахт» и поднялась на третье место в таблице Бундеслиги
В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоялась во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Первый гол забил нападающий «Боруссии» Алассан Плеа на первой минуте. Спустя шесть минут преимущество команды из Мёнхенгладбаха увеличил форвард Марку Тюрам. В середине второго тайма ещё один мяч в ворота «Айнтрахта» отправил защитник Рами Бенсебаини, который реализовал пенальти. В концовке отличился нападающий хозяев Андре Силва.
Победа в сегодняшнем матче позволила «Боруссии» обойти «РБ Лейпциг» и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе подопечных Марко Розе 52 очка. «Айнтрахт» (28) — на 13-м месте.
Германия - Бундеслига. 26-й тур
16 мая 2020, суббота. 19:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 3
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Плеа – 1' 0:2 Тюрам – 7' 0:3 Бенсебаини – 73' (пен) 1:3 Силва – 81'
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