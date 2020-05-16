Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Боруссия» М обыграла «Айнтрахт» и поднялась на третье место в таблице Бундеслиги

«Боруссия» М обыграла «Айнтрахт» и поднялась на третье место в таблице Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоялась во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Первый гол забил нападающий «Боруссии» Алассан Плеа на первой минуте. Спустя шесть минут преимущество команды из Мёнхенгладбаха увеличил форвард Марку Тюрам. В середине второго тайма ещё один мяч в ворота «Айнтрахта» отправил защитник Рами Бенсебаини, который реализовал пенальти. В концовке отличился нападающий хозяев Андре Силва.

Победа в сегодняшнем матче позволила «Боруссии» обойти «РБ Лейпциг» и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе подопечных Марко Розе 52 очка. «Айнтрахт» (28) — на 13-м месте.

Германия - Бундеслига. 26-й тур
16 мая 2020, суббота. 19:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 3
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Плеа – 1'   0:2 Тюрам – 7'   0:3 Бенсебаини – 73' (пен)   1:3 Силва – 81'
«Такой футбол только под бокал вина смотреть». Мостовой — о матче «Боруссия» — «Шальке-04»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020