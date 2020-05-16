«Боруссия» М обыграла «Айнтрахт» и поднялась на третье место в таблице Бундеслиги

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоялась во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Первый гол забил нападающий «Боруссии» Алассан Плеа на первой минуте. Спустя шесть минут преимущество команды из Мёнхенгладбаха увеличил форвард Марку Тюрам. В середине второго тайма ещё один мяч в ворота «Айнтрахта» отправил защитник Рами Бенсебаини, который реализовал пенальти. В концовке отличился нападающий хозяев Андре Силва.

Победа в сегодняшнем матче позволила «Боруссии» обойти «РБ Лейпциг» и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе подопечных Марко Розе 52 очка. «Айнтрахт» (28) — на 13-м месте.