«Такой футбол только под бокал вина смотреть». Мостовой — о матче «Боруссия» — «Шальке-04»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о встрече 26-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке-04» (4:0).

«Смотрел матч «Шальке» и «Боруссии». Даже неприятно было это видеть. Дортмунд ничего не сделал, чтобы забить четыре гола команде, которая, по ощущениям, до сих пор на карантине. Один бежит, другой падает, вратарь мяч выбить не может.

Сидишь, смотришь на пустые трибуны. Такой футбол только под бокал вина смотреть. Хотя, возможно, в других матчах было покреативнее. Но хорошо, что футбол начался. Главное, чтобы ничего плохого не случилось.

Понятно, надо играть без болельщиков, но от этого футбол страдает. Когда голы забивали, они даже особо не радовались. Как товарищеский матч на сборах. Будем надеяться, что фанаты поскорее вернутся», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.