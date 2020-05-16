Врач «Локомотива»: надеемся, что Фарфан возобновит тренировки через три-четыре недели

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о ситуации с полузащитником команды Джефферсоном Фарфаном, который заразился коронавирусом.

«Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость. Появились кашель и температура. Компьютерная томография лёгких показала изменения, свойственные вирусной пневмонии. Был поставлен диагноз «вирусная пневмония» и взят мазок.

На тестирование ушло три дня. Сегодня оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение. Надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки», — цитирует Карлицкого пресс-служба «железнодорожников».

Фарфан стал игроком «Локомотива» в январе 2017 года. С того момента полузащитник провёл за московский клуб 66 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач. Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до конца нынешнего сезона.