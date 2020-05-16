Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал о своём состоянии

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан, у которого диагностирован коронавирус, обратился к подписчикам в соцсетях.

«Спасибо всем за ваши сообщения и заботу! Слава богу, чувствую себя очень хорошо, я спокоен. Изолирован в своём доме из-за мер предосторожности, но с удовольствием смотрю футбол. Знаю, что у меня всё будет хорошо. По-прежнему очень сосредоточен на своих целях, хочу вернуться на поле. До скорой встречи!» — написал Фарфан в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ранее подтвердил информацию о заражении Фарфана коронавирусом.

Фарфан стал игроком «Локомотива» в январе 2017 года. С того момента провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона.