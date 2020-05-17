Мещеряков: из «Локомотива» уйдут восемь игроков
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал об изменениях в составе команды по окончании сезона.
«Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжёлые времена, придётся затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоау Мариу одновременно. Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы. Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Сёмин», — приводит слова Мещерякова Sportbox.
«Локомотив», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч «железнодорожники» проведут на своём поле с «Оренбургом» 21 июня.
Мещеряков: даже если бы Сёмин остался, «Локомотиву» никто не гарантировал бы второе место
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