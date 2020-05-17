Мещеряков: даже если бы Сёмин остался, «Локомотиву» никто не гарантировал бы второе место

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

«У Сёмина нет в контракте пункта о продлении, поэтому он просто закончился. Это ни в коем случае не отставка. Совет директоров оценивал очень много факторов при принятии решения: экономические, организационные, технические, вирусологические.

Решение надо было принять до окончания чемпионата, текущее место команды практически не имело значения. Первопричина — другие факторы. Нам также никто не гарантировал бы второго места, если бы Юрий Сёмин остался или бы пришёл любой другой тренер, хоть самый титулованный. А если бы сезон завершился на один тур раньше? (По итогам 21 тура «Локомотив» занимал третье место. – Прим. «Чемпионата»). Что бы вы тогда сказали?

Все тренеры когда-то уходят, даже великие. И все тренеры когда-то были ноунеймами. Вы знаете, что я люблю говорить пословицами. Так вот не путайте туризм с эмиграцией. Мы всегда принимаем решения, обладая определённым объёмом информации. У всех людей он разный, поэтому и существует разная трактовка одних и тех же действий. В нынешних условиях без риска никуда. Привлекать молодёжь и давать ей больше шансов – тоже ведь риск. Но сейчас мы на него пойдём. Жизнь изменилась, и в новых реалиях мы приняли такое решение", — приводит слова Мещерякова Sportbox.