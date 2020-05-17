Чемпионат Ирана возобновится после окончания Рамадана

Чемпионат Ирана возобновится после окончания священного месяца Рамадан, сообщает Tehran Times.

По данным источника, об этом заявил президент страны Хасан Роухани. Сообщается, что матчи будут проходить при пустых трибунах.

«Мы провели собрание с Федерацией спортивной медицины и обсудили, как можно доиграть сезон, раз руководства Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги собираются это сделать. У нас осталось девять недель, а завершить сезон мы можем за шесть недель. У команд будет три недели на подготовку к рестарту», — прокомментировал заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи.

Чемпионат Ирана, как и большинство футбольных первенств во всём мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В первенстве осталось провести девять туров.