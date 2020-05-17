Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат Ирана возобновится после окончания Рамадана

Чемпионат Ирана возобновится после окончания Рамадана
Футбол / Прочие турниры 0

Чемпионат Ирана возобновится после окончания священного месяца Рамадан, сообщает Tehran Times.

По данным источника, об этом заявил президент страны Хасан Роухани. Сообщается, что матчи будут проходить при пустых трибунах.

«Мы провели собрание с Федерацией спортивной медицины и обсудили, как можно доиграть сезон, раз руководства Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги собираются это сделать. У нас осталось девять недель, а завершить сезон мы можем за шесть недель. У команд будет три недели на подготовку к рестарту», — прокомментировал заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи.

Чемпионат Ирана, как и большинство футбольных первенств во всём мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В первенстве осталось провести девять туров.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020