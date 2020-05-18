«Жду звонка и дальнейших указаний». Жена Тарасова попрощалась с мужем

Анастасия Костенко, супруга полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» попрощалась с мужем, отправившимся в расположение команды после снятия запрета на тренировки.
«Вот и наступил этот долгожданный и волнительный для нас день. Эти три месяца дома были волшебными и потрясающими, это точно! Родной мой, я очень за тебя рада и жду твоего звонка и дальнейших указаний. Вот пишу этот текст и плачу, потому что очень сильно тебя люблю и уже скучаю. И наши малышки тебя очень любят! Постараюсь донести Милашке, отвечая на её вопрос «Папа де?», что ты на работе и как освоишься – нас заберёшь.
P.S. «Если смотреть сверху, то радуга не мост, а подкова на счастье». Вот такая символическая фотография – именно перед твоим отъездом на базу мы увидели радугу. Даже две», — написала Анастасия.
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