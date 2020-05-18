«Как наладится обстановка, заберу вас к себе». Тарасов уехал от семьи на базу «Рубина»
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» попрощался с женой и детьми перед отъездом в расположение команды, которой власти Татарстана разрешили проводить тренировки на базе.
«Наконец-то разрешили тренироваться, и я еду в Казань. С одной стороны, я этого очень ждал, а с другой – тяжело после трёх месяцев с семьёй уезжать. Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю и уже скучаю. Как только наладится обстановка, заберу вас к себе», — написал Тарасов.
«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. 33-летний хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу, после чего приступил к восстановлению.
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