Агент Сафонов: не удивился бы, если бы Кокорина позвали в «Ювентус» или «Милан»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, кого считает лучшим российским форвардом на этот момент.

«На мой взгляд, Александр Кокорин — самый сильный российский нападающий. Не удивился бы, если бы его позвали в тот же «Милан» или «Ювентус». Он физически силён, хорошо играет головой. Кроме того за последний год он стал умнее, повзрослел», — цитирует Сафонова «RT на русском».

Агент также поделился мнением об интересе каталонской «Барселоны» к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Миранчуку.

«Миранчук — футболист нормального уровня. В то же время есть сомнения, что он действительно нужен блаугране и может кого-то вытеснить из стартового состава. При этом не сомневаюсь, что Алексей способен проявить себя в Испании. Не считая «Реала» и «Барселоны», может заиграть в любой команде», — сказал Алексей.