Булыкин: Сёмин — легенда «Локомотива», но всё решает руководство

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поблагодарил главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина, который покинет клуб по окончании мая. Решение не продлевать сотрудничество со специалистом приняло руководство «Локомотива».

«Юрий Палыч, спасибо за титулы для нашего любимого «Локомотива», спасибо, что были моим первым тренером в большом футболе, Вы — легенда для «Локомотива», но всё решает руководство. Неизвестно, как повлияет решение совета директоров не подписывать новый контракт. У «Локомотива» сейчас очень трудный путь впереди, надеюсь, всё будет хорошо!» — написал Булыкин на своей странице в «Инстаграме».

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах «железнодорожники» набрали 41 очко.