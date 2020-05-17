У стадиона «Локомотива» появились траурные фото Кикнадзе и Мещерякова

Перед кассами стадиона московского «Локомотива» неизвестные прикрепили траурные фотографии председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
Под распечатанными снимками авторы акции приклеили гвоздики.
Напомним, болельщики «Локомотива» поддержали Юрия Сёмина после ухода с поста главного тренера московского клуба. Неподалёку от стадиона «Черкизово», домашней арены «железнодорожников», появилось граффити «Только Сёмин».
14 мая «Локомотив» официально объявил об уходе Сёмина с поста главного тренера клуба. 1 июня команду возглавит серб Марко Николич.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.
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