Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва организовала лотерею с целью помочь девочке из Осетии Арнелле Персаевой с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

В лотерее разыгрываются футболки таких известных футболистов, как: Самуэль Это'О, Роберто Карлос, Алан Дзагоев, Юрий Жирков и Игорь Акинфеев. Все вырученные средства пойдут на лечение девочки. Полная информация о лотерее доступна на странице Лопырёвой в «Инстаграме».

Арнелла Персаева из Северной Осетии нуждается в срочном дорогостоящем лечении. У малышки обнаружен страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия второго типа (SMA II). Несмотря на все прилагаемые усилия, Арнелла не может управлять своим телом: ходить, ползать и стоять без поддержки. При спинальной амиотрофии типа II (промежуточной) симптомы обычно проявляются в возрасте 3-15 мес.; больше 25% заболевших детей способны сидеть, но они не могут ходить или ползать. Развивается вялый паралич и фасцикуляции, что трудно выявить у маленьких детей. Выпадают глубокие сухожильные рефлексы. Может наблюдаться расстройство глотания. Большинство детей к двум-трём годам становятся прикованными к инвалидной коляске. Заболевание часто приводит к смерти в раннем возрасте от дыхательных осложнений.



Помочь может только укол препарата Zolgensma — он стоит $ 2 400 000. Его нужно сделать до того, как Арнелле исполнится два года. А это уже через две недели.