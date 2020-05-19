Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва организовала лотерею с целью помочь девочке из Осетии Арнелле Персаевой с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».
В лотерее разыгрываются футболки таких известных футболистов, как: Самуэль Это'О, Роберто Карлос, Алан Дзагоев, Юрий Жирков и Игорь Акинфеев. Все вырученные средства пойдут на лечение девочки. Полная информация о лотерее доступна на странице Лопырёвой в «Инстаграме».
Арнелла Персаева из Северной Осетии нуждается в срочном дорогостоящем лечении. У малышки обнаружен страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия второго типа (SMA II). Несмотря на все прилагаемые усилия, Арнелла не может управлять своим телом: ходить, ползать и стоять без поддержки. При спинальной амиотрофии типа II (промежуточной) симптомы обычно проявляются в возрасте 3-15 мес.; больше 25% заболевших детей способны сидеть, но они не могут ходить или ползать. Развивается вялый паралич и фасцикуляции, что трудно выявить у маленьких детей. Выпадают глубокие сухожильные рефлексы. Может наблюдаться расстройство глотания. Большинство детей к двум-трём годам становятся прикованными к инвалидной коляске. Заболевание часто приводит к смерти в раннем возрасте от дыхательных осложнений.
Помочь может только укол препарата Zolgensma — он стоит $ 2 400 000. Его нужно сделать до того, как Арнелле исполнится два года. А это уже через две недели.
- 19 мая 2020
-
20:15
-
20:08
-
20:05
-
19:54
-
19:49
-
19:37
-
19:35
-
19:15
-
19:12
-
19:05
-
18:55
-
18:50
-
18:36
-
18:14
-
18:06
-
18:02
-
17:56
-
17:47
-
17:36
-
17:30
-
17:18
-
17:15
-
17:09
-
17:00
-
16:41
-
16:40
-
16:15
-
16:12
-
15:56
-
15:42
-
15:37
-
15:20
-
15:05
-
14:47
-
14:33