Марк ван Боммель намерен возглавить «Милан»

Нидерландский специалист Марк ван Боммель предложил свою кандидатуру на пост главного тренера «Милана», утверждает Football Italia со ссылкой Calciomercato.

По данным источника, ван Боммель готов возглавить миланский клуб, который по окончании сезона, скорее всего, расстанется с нынешним наставником Стефано Пиоли.

Последним местом работы 43-летнего ван Боммеля был ПСВ, руководство которого уволило тренера после серии неудовлетворительных результатов. В бытность футболистом голландец выступал за «Милан» с 2011 по 2012 год.

«Милан», набрав в 26 матчах 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.