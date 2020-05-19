Тренер «Бёрнли» заразился коронавирусом

Ассистент главного тренера «Бёрнли» Ян Воан заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте английского клуба.



Тренерский штаб и футболисты основной команды «Бёрнли» прошли тестирование на коронавирус в минувшие выходные. Отмечается, что болезнь у Воана протекает бессимптомно. Помощник главного тренера клуба был отправлен на карантин, который продлится семь дней. При этом Воан будет поддерживать связь с персоналом «Бёрнли».



«Все в „Бёрнли“ выражают наилучшие пожелания Яну и его семье», — говорится в сообщении пресс-службы английского клуба.

Чемпионат Англии, как практически все турниры в мире, приостановлен в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что клубы английской Премьер-лиги приняли единогласное решение продолжить тренировочный процесс с 19 мая.