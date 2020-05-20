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«Слишком неубиваемый». Экс-врач «Локо» считает, что у COVID-19 лабораторное происхождение

«Слишком неубиваемый». Экс-врач «Локо» считает, что у COVID-19 лабораторное происхождение
Футбол / РПЛ 0

Бывший врач «Локомотива» Савелий Мышалов поделился мыслями об антивирусном протоколе, разработанном к возобновлению чемпионата России, а также выразил мнение, что COVID-19 появился в лабораторных условиях.

«К сожалению, полностью исключить риск нельзя. Любая кнопка лифта таит в себе угрозу. А столкновения на поле? А поставщики продуктов, технический персонал и просто случайные люди? А семьи игроков кто проконтролирует? Да и как выполнить все эти требования? Хочется верить в лучшее, и всё же полная стерильность в футболе невозможна. Немцы начали, посмотрим, как будет у них. Если к возобновлению чемпионата пандемия пойдёт на спад, может, повезёт.

Какого происхождения вирус? Лабораторного. Слишком уникальные у него характеристики, слишком прилипчивый и неубиваемый», — приводятся слова Мышалова на сайте телеканала «Матч».

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