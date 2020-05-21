Безуглов: в РПЛ надо провести огромную работу для того, чтобы уменьшить риск инфицирования

Глава медицинского комитета РФС и врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о предстоящем возобновлении чемпионата России, который в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса.



«Надо понимать, что нормативная документация, регламентирующая поведение в таких ситуациях, разная. У нас в стране она одна из самых строгих в мире. Думаю, то, что делается в Германии, более чем достаточно для того, чтобы контролировать случаи возникновения новой коронавирусной инфекции. Радует, что в Германии большая часть футбольного сообщества единогласно приняла решение о возобновлении чемпионата. Надеюсь, что РПЛ тоже по этому пути пойдёт. Хотя необходимо провести громаднейшую работу для того, чтобы минимизировать риск инфицирования.

Медицинские штабы не дремали, готовились к возможному возобновлению. Здесь больше вопросов к тренерам по физподготовке и главным тренерам команд. Думаю, что трёх недель тренировок в общей группе должно хватить. Понятно, что тренеры будут использовать всю ширину скамейки. Пять замен — это плюс, это поможет поддерживать интенсивность игры и снизить возможность травматизма. Здесь требуется тренерам и врачам показать ювелирную работу. Если всё будет правильно сделано, проблем никаких не будет. Думаю, что двигательная активность футболистов снизится в высоких зонах, но для рядового зрителя картинка сильно не поменяется", — сказал Безуглов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».