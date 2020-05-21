Ваньяма рассказал, что игроки «Саутгемптона» игнорировали Мане

Игрок клуба MLS «Монреаль Импэкт» Виктор Ваньяма поделился историей времён выступлений за английский «Саутгемптон» вместе сенегальцем Садио Мане, ныне играющим за «Ливерпуль».

«В «Саутгемптоне» под руководством Маурисио Почеттино мы были словно семьёй. У нас с Садио Мане была связь, будто мы братья. Также у меня были хорошие отношения и с Морганом Шнайдерлином.

Как-то раз Мане обратился ко мне и сказал: «Слушай, эти парни не хотят делиться со мной мячом, можем ли мы с тобой чаще играть друг на друга? Они не хотят, чтобы я забивал». Я неохотно согласился и каждый раз, когда мяч был у меня, пасовал на него. Я хотел, чтобы мое отношение к нему было правильным, он хороший и славный парень», — цитирует Ваньяму Daily Mail.

Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. Вместе с мерсисайдцами он дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. Всего за «Ливерпуль» 28-летний сенегалец провёл 161 матч, в которых отметился 77 забитыми мячами и 34 результативными передачами.