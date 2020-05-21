«Сельта» смешала внешность Фёдора Смолова и его одноклубника

«Сельта» в своём официальном «твиттере» предложила болельщикам отгадать футболистов по картинке.
Клуб из Виго опубликовал фотографию, на которой была смешана внешность российского нападающего команды Фёдора Смолова и колумбийского защитника Джейсона Мурильо.
Большинству фанатов «Сельты» упражнение показалось простым, и они указали в комментариях верный ответ.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл шесть матчей в чемпионате Испании и забил один гол.
«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. В 27 матчах команда из Виго набрала 26 очков. Ожидается, что чемпионат Испании, приостановленный из-за пандемии коронавируса в марте, будет возобновлён в июне.
- 21 мая 2020
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