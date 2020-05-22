Кварацхелия и Давиташвили после возвращения из Грузии сели на карантин

Казанский «Рубин» в своём официальном «твиттере» сообщил о возвращении в Россию грузинских полузащитников Зурико Давиташвили и Хвичи Кварацхелии.
«Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань. Игроки добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.
Ранее у защитника «Рубина» Константина Плиева был выявлен положительный результат теста на коронавирус. 23-летний футболист чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей во Владикавказе, где пребывает на самоизоляции с начала апреля. С другими членами команды он не контактировал.
Власти Татарстана частично сняли ограничения на тренировки, в результате чего «Рубин» получил возможность вернуться к занятиям на базе.
- 22 мая 2020
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