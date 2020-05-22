Экс-капитан ЦСКА: перед вылетом в Барселону решили повеселиться. На базу вернулись к утру

Бывший капитан московского ЦСКА Михаил Колесников рассказал, как в 1992 году он и другие игроки «армейцев» нарушили режим перед вылетом в Испанию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:2, первая встреча — 1:1).
«Накануне вылета — а летели через нашу группу войск в Германии — к ужину приехали в Архангельское. Решили вечером компанией двинуть в город, немножко повеселиться. В основном «старики» — я, Димка Быстров, Вася Иванов, Колотовкин, Малюков, Дима Харин. Из совсем молодых только Бавыкин был. Рванули к Ильшату Файзуллину на съёмную квартиру рядом со стадионом «Октябрь». Посидели.
Ночь не спали, под утро явились на базу, загрузились в автобус и поехали с командой на аэродром в Чкаловский. Там-то Костылев и заметил, что некоторые товарищи слегка, скажем так, помяты. Ну и высказал: «И эти летят «Барселону» обыгрывать?». А Дядька у нас такой был — слова не скажи. Зарубился с тренером, обиделся: «Раз так, я пошёл». Взял сумку, поймал такси и уехал домой», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 22 мая 2020
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