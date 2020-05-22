«Любимая, спасибо!» Антон Шунин сообщил о рождении дочери

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин сообщил, что его супруга Екатерина родила дочь.
«22.05.2020. Мы стали родителями прекрасной малышки. Это счастье! Любимая, спасибо! Мои девочки чувствуют себя хорошо», — такой подписью сопроводил Шунин на своей странице в «Инстаграме» фотографию с новорождённой дочерью на руках.
Шунин женился на российской топ-модели Екатериной Григорьевой в 2018 году. От первого брака у футболиста есть сын Артемий, который родился 17 августа 2012 года.
Напомним, почти все европейские чемпионаты, кроме Бундеслиги и первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
На данный момент Российская Премьер-Лига приостановлена до 21 июня. «Динамо», набрав после 22 туров 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет «Зенит» (50).
- 22 мая 2020
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