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«Любимая, спасибо!» Антон Шунин сообщил о рождении дочери

«Любимая, спасибо!» Антон Шунин сообщил о рождении дочери
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин сообщил, что его супруга Екатерина родила дочь.

«22.05.2020. Мы стали родителями прекрасной малышки. Это счастье! Любимая, спасибо! Мои девочки чувствуют себя хорошо», — такой подписью сопроводил Шунин на своей странице в «Инстаграме» фотографию с новорождённой дочерью на руках.

Шунин женился на российской топ-модели Екатериной Григорьевой в 2018 году. От первого брака у футболиста есть сын Артемий, который родился 17 августа 2012 года.

Напомним, почти все европейские чемпионаты, кроме Бундеслиги и первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

На данный момент Российская Премьер-Лига приостановлена до 21 июня. «Динамо», набрав после 22 туров 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет «Зенит» (50).

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