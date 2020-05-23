Роналдо о смерти Симони: он был дирижером, а мы его оркестром

Бывший нападающий «Интера» Роналдо выразил соболезнования по поводу смерти экс-наставника итальянской команды Луиджи Симони.



«Луиджи Симони для меня был не просто тренером. Если я думаю о Луи, то вспоминаю мудрого и хорошего человека, который не приказывал тебе сделать что-либо, а объяснял, почему это нужно сделать. Я думаю о своём учителе. Луи был дирижером, а мы его оркестром.



Я помню его улыбку, спокойный голос и советы. Мы могли и должны были выиграть больше трофеев, но побеждали мы всегда вместе, и он нас этому учил. Спасибо, мистер! Вы научили меня большему, чем могли бы представить», — написал Роналдо в «Инстаграме».

Ранее миланский «Интер» на своём официальном сайте сообщил о смерти бывшего футболиста и тренера Луиджи Симони. Специалист скончался 22 мая на 82-м году жизни. Роналдо под руководством Симони выиграл Кубок УЕФА в в 1998 году.