Роналдо о смерти Симони: он был дирижером, а мы его оркестром

Бывший нападающий «Интера» Роналдо выразил соболезнования по поводу смерти экс-наставника итальянской команды Луиджи Симони.
«Луиджи Симони для меня был не просто тренером. Если я думаю о Луи, то вспоминаю мудрого и хорошего человека, который не приказывал тебе сделать что-либо, а объяснял, почему это нужно сделать. Я думаю о своём учителе. Луи был дирижером, а мы его оркестром.
Я помню его улыбку, спокойный голос и советы. Мы могли и должны были выиграть больше трофеев, но побеждали мы всегда вместе, и он нас этому учил. Спасибо, мистер! Вы научили меня большему, чем могли бы представить», — написал Роналдо в «Инстаграме».
Ранее миланский «Интер» на своём официальном сайте сообщил о смерти бывшего футболиста и тренера Луиджи Симони. Специалист скончался 22 мая на 82-м году жизни. Роналдо под руководством Симони выиграл Кубок УЕФА в в 1998 году.
- 23 мая 2020
-
02:54
-
02:32
-
01:59
-
01:45
-
01:33
-
01:00
-
00:58
-
00:40
-
00:39
-
00:25
-
00:13
-
00:04
- 22 мая 2020
-
23:44
-
23:28
-
23:22
-
23:15
-
23:03
-
23:00
-
22:47
-
22:33
-
22:21
-
22:15
-
21:49
-
21:36
-
21:33
-
21:22
-
20:56
-
20:52
-
20:33
-
20:26
-
20:11
-
20:05
-
19:55
-
19:45
-
19:20