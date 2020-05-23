Сезон в чемпионате Португалии возобновится 3 июня, о чём сообщает официальный сайт турнира.



Организаторы турнира уже опубликовали расписание грядущих туров Примейры до 33-го включительно.



Расписание матчей 25-го тура



3 июня, среда

«Портимоненси» — «Жил Висенте», 20:00 мск

«Фамаликан» — «Порту», 22:15

4 июня, четверг

«Маритиму» — «Витория Сетубал», 20:00

«Бенфика» — «Тондела», 20: 15

«Витория Гимарайнш» — «Спортинг», 22:15

Пятница, 5 июня

«Санта-Клара» — «Брага», 20:00

«Авеш» — «Белененсеш», 22:15

6 июня, суббота

«Боавишта» — «Морейренси», 22:15

7 июня, воскресенье

«Риу Аве» — «Пашсу ди Феррейра», 22:00

Сезон в чемпионате Португалии был приостановлен в связи в пандемией коронавируса в середине марта. На данный момент таблицу Примейры возглавляет «Порту».