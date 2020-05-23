Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сезон в чемпионате Португалии возобновится 3 июня

Сезон в чемпионате Португалии возобновится 3 июня
Футбол / Прочие турниры 0

Сезон в чемпионате Португалии возобновится 3 июня, о чём сообщает официальный сайт турнира.

Организаторы турнира уже опубликовали расписание грядущих туров Примейры до 33-го включительно.

Расписание матчей 25-го тура

3 июня, среда

«Портимоненси» — «Жил Висенте», 20:00 мск
«Фамаликан» — «Порту», 22:15

4 июня, четверг

«Маритиму» — «Витория Сетубал», 20:00
«Бенфика» — «Тондела», 20: 15
«Витория Гимарайнш» — «Спортинг», 22:15

Пятница, 5 июня

«Санта-Клара» — «Брага», 20:00
«Авеш» — «Белененсеш», 22:15

6 июня, суббота

«Боавишта» — «Морейренси», 22:15

7 июня, воскресенье

«Риу Аве» — «Пашсу ди Феррейра», 22:00

Сезон в чемпионате Португалии был приостановлен в связи в пандемией коронавируса в середине марта. На данный момент таблицу Примейры возглавляет «Порту».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020