Личный тренер Холанда: Эрлинг набрал 12 кг мышечной массы за 15 месяцев

Борре Стинслид, личный тренер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщил, что норвежский футболист сумел за короткое время значительно улучшить свою физическую форму.



«Он набрал 12 кг мышечной массы за 15 месяцев. Невероятно! Это было необходимо, так как он вырос на 12 сантиметров за очень короткий срок. Его телосложение генетически предрасположено к тренировкам, но нам пришлось потрудиться. Раньше Эрлинг был ближе всех к буфету, на его тарелке всегда была гора еды», — приводит слова Стинслида Corriere dello Sport.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года.