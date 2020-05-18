Эрлинг Холанд не перейдёт в «Реал» до лета 2022 года

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не сможет перейти в мадридский «Реал» раньше лета 2022 года, утверждает AS.
По данным источника, руководство немецкого клуба договорилось с агентом игрока Мино Райолой, что Холанд останется в «Боруссии» на следующий сезон. Впрочем, «Боруссия» может продать форварда раньше, но не дешевле € 120 млн.
Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 19-летний норвежец принял участие в девяти матчах Бундеслиги (шесть — в основном составе), забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021-го в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере € 75 млн.
- 18 мая 2020
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