Эрлинг Холанд не перейдёт в «Реал» до лета 2022 года

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не сможет перейти в мадридский «Реал» раньше лета 2022 года, утверждает AS.

По данным источника, руководство немецкого клуба договорилось с агентом игрока Мино Райолой, что Холанд останется в «Боруссии» на следующий сезон. Впрочем, «Боруссия» может продать форварда раньше, но не дешевле € 120 млн.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 19-летний норвежец принял участие в девяти матчах Бундеслиги (шесть — в основном составе), забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021-го в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере € 75 млн.