Денис Глушаков: может, ещё сыграю в футболке «Спартака»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», заявил, что не исключает возвращения в стан красно-белых.
«Ждал ли матча „Ахмата“ со „Спартаком“ в Москве? Так далеко не заглядывал, у нас матч за матчем шли. Я футболист, и в любом случае играл бы против «Спартака».
Кто знает, может, я ещё в футболке «Спартака» сыграю. Почему бы об этом не думать? Я всегда открыт. Мне многие пишут и с пожеланиями, и с хорошими словами", — сказал Глушаков в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
Ранее Глушаков, выступавший в «Спартаке» с 2013 по 2019 год, вспомнил чемпионство московского клуба. Три года назад, 7 мая 2017 года, «Спартак» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2016/2017.
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